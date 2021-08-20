Красивая битва с драконом в экшене про короля обезьян Black Myth: WuKong

Разработчики ролевого экшена Black Myth: WuKong из китайской студии Game Science показали 12 минут игрового процесса. В ролике можно увидеть, как главный герой сражается с рядовыми противниками и боссом. Также авторы показали применение способностей и технические возможности тайтла. Видео можно посмотреть ниже.

Black Myth: WuKong — экшен-RPG, которая расскажет про царя обезьян из романа «Путешествие на Запад». Тайтл создаёт китайская студия Game Science. Разработка началась в 2017 году. Её хотели начать раньше, но не могли из-за финансовых трудностей.

Изначально игру разрабатывали на движке Unreal Engine 4, но затем авторы перешли на пятую версию. Возможности нового движка позволили разработчикам создать реалистичную физику мира экшена, добавить поддержку трассировки лучей, DLSS, высокого разрешения и 60 кадров в секунду. Освоить Unreal Engine 5 авторам помогают Epic Games и NVIDIA.

У Black Myth: WuKong нет даты выхода. Известно, что игра выйдет на ПК и всех актуальных консолях. Точную информацию авторы предоставят позже.

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