На gamescom 2021 могут представить перезапуск Saints Row

Ведущий и продюсер gamescom 2021 Джеф Кили намекнул, что во время открытия gamescom на Opening Night Live анонсируют новую часть Saints Row, которая станет перезапуском серии. Об этом говорит сайт игры, на котором можно увидеть надпись Rebooting, то есть перезапуск. В комментариях также отметился официальный аккаунт серии.

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Подробностей о перезапуске Saints Row нет. Геймеры предполагают, что тайтл расскажет новую историю, которая никак не будет пересекаться с уже существующим сюжетом. Вероятно, в центре повествования снова будет банда Святых и главный герой по имени Босс.

Последняя часть франшизы Saints Row: Gat Out of Hell была выпущена в 2015 году. С тех пор в сети периодически появлялись слухи о том, что в разработке находится новая часть, но никаких официальных подтверждений этому не было.

Выставка gamescom 2021 состоится с 25 по 27 августа, а церемония открытия начнётся в 20:30 мск 25 августа.

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