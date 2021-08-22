Для Cyberpunk 2077 вышел «мегамод». Автор сделал игру максимально сложной
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На сайте Nexus Mods появился Full Gameplay Rebalance — глобальный мод игрового процесса Cyberpunk 2077. Его выложил в сеть пользователь Scissors123454321. Он отмечает, что мод влияет на всю игру, поскольку изменены несколько ключевых характеристик, и предупреждает: «Некоторые игроки говорят, что теперь игра слишком сложная». Но изменения тоже можно настраивать.
Среди ключевых улучшений:
- Противники «поумнели»: могут обнаружить Ви гораздо раньше, слышат выстрелы из глушителя на близком расстоянии, способны смотреть вверх. Кроме того, теперь они имеют броню.
- Враги больше не будут «подстраиваться» под Ви. То есть противник с уровнем выше теперь просто превзойдёт Ви и в здоровье, и в нападении.
- Шанс на критический удар уменьшен.
- Серьёзно переработаны характеристики оружия. Количество гранат ограничено.
- У еды и алкоголя будет три уровня качества, что влияет на эффекты от них.
- Чтобы усиливать свои возможности, есть 24 специальных препарата.
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