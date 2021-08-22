Для Cyberpunk 2077 вышел «мегамод». Автор сделал игру максимально сложной

На сайте Nexus Mods появился Full Gameplay Rebalance — глобальный мод игрового процесса Cyberpunk 2077. Его выложил в сеть пользователь Scissors123454321. Он отмечает, что мод влияет на всю игру, поскольку изменены несколько ключевых характеристик, и предупреждает: «Некоторые игроки говорят, что теперь игра слишком сложная». Но изменения тоже можно настраивать.

Среди ключевых улучшений: