Состоялся релиз первой часть мода «Титаник» для Mafia: The City of Lost Heaven

3D-художник Робин Бонгаартс и его последователи уже 15 лет создают отдельный мод «Титаника» для игры Mafia: The City of Lost Heaven — Mafia Titanic Mod. И торжественный релиз первой части состоялся!

«Поднимитесь на борт и осмотритесь на тщательно воссозданном корабле с интерьерами и детализированным окружением. В первой части мода вы будете следить за бандой Сальери, когда они отправляются в путешествие через Атлантику. От суши до собственной каюты», — говорится в описании.

Первая часть мода заточена на исследование большой карты, над которой и работали энтузиасты во главе с Бонгаартсом.

Посмотрите официальный трейлер мода, а ниже мы собрали скриншоты:

Видео — Robville Virtual Realisations.

Технические требования для установки (подробнее):