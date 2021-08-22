Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Состоялся релиз первой часть мода «Титаник» для Mafia: The City of Lost Heaven

Состоялся релиз первой часть мода «Титаник» для Mafia: The City of Lost Heaven
Комментарии

3D-художник Робин Бонгаартс и его последователи уже 15 лет создают отдельный мод «Титаника» для игры Mafia: The City of Lost Heaven — Mafia Titanic Mod. И торжественный релиз первой части состоялся!

Для игры Mafia: The City of Lost Heaven уже 15 лет строят «Титаник». Посмотрите на него! Для игры Mafia: The City of Lost Heaven уже 15 лет строят «Титаник». Посмотрите на него!

«Поднимитесь на борт и осмотритесь на тщательно воссозданном корабле с интерьерами и детализированным окружением. В первой части мода вы будете следить за бандой Сальери, когда они отправляются в путешествие через Атлантику. От суши до собственной каюты», — говорится в описании.

Первая часть мода заточена на исследование большой карты, над которой и работали энтузиасты во главе с Бонгаартсом.

Посмотрите официальный трейлер мода, а ниже мы собрали скриншоты:

Видео — Robville Virtual Realisations.

Технические требования для установки (подробнее):

  • Игра Mafia: The City of Lost Heaven без установленных других модов. Мод «Титаника» не совместим с вышедшей в 2020 году Mafia: The Definitive Edition;
  • ОС: Windows 64-bit;
  • Оперативная память: 4 ГБ;
  • Процессор с частотой 3 ГГц.
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021