Состоялся релиз первой часть мода «Титаник» для Mafia: The City of Lost Heaven
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3D-художник Робин Бонгаартс и его последователи уже 15 лет создают отдельный мод «Титаника» для игры Mafia: The City of Lost Heaven — Mafia Titanic Mod. И торжественный релиз первой части состоялся!
«Поднимитесь на борт и осмотритесь на тщательно воссозданном корабле с интерьерами и детализированным окружением. В первой части мода вы будете следить за бандой Сальери, когда они отправляются в путешествие через Атлантику. От суши до собственной каюты», — говорится в описании.
Первая часть мода заточена на исследование большой карты, над которой и работали энтузиасты во главе с Бонгаартсом.
Посмотрите официальный трейлер мода, а ниже мы собрали скриншоты:
Видео — Robville Virtual Realisations.
Технические требования для установки (подробнее):
- Игра Mafia: The City of Lost Heaven без установленных других модов. Мод «Титаника» не совместим с вышедшей в 2020 году Mafia: The Definitive Edition;
- ОС: Windows 64-bit;
- Оперативная память: 4 ГБ;
- Процессор с частотой 3 ГГц.
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