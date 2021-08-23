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Bethesda взяла на работу автора мода для Fallout 4

Bethesda взяла на работу автора мода для Fallout 4
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Bethesda пригласила на работу одного из разработчиков крупной модификации London для Fallout 4. За сценарий проекта отвечала Стефани Захариадис. Она будет помогать дизайнеру квестов. Об этом рассказали в дискорд-канале команды моддеров.

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После этой новости геймеры стали переживать, что с выходом London будут проблемы, потому что команду покинул ведущий сценарист, но один из энтузиастов заверил, что никаких накладок не будет. Большую часть работы Захариадис сделала, сюжет полностью готов, осталось только внести штрихи.

Действие мода London развернётся в Лондоне 2237 года. Привычных элементов Fallout будет не очень много. Например, вместо Vault-Tec будет её аналог. Игроков ждут новый сюжет, персонажи, карта и многое другое.

Авторы мода трудятся над проектом уже несколько лет. London создают на основе движка Fallout 4 с сохранением всех особенностей оригинала вроде механик. Пока что нет даже примерной даты выхода.

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