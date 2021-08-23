Фанат старой The Simpsons Hit & Run в стиле GTA перенёс игру на Unreal Engine 5

Автор YouTube-канала reubs опубликовал видео, в котором показал процесс переноса игры The Simpsons Hit & Run на движок Unreal Engine 5. Вся работа заняла у программиста неделю. Автор будет и дальше улучшать свой проект, поэтому на видео показаны предварительные результаты.
Энтузиаст начал работу с переноса карты тайтла на Unreal Engine 5, а уже потом постепенно преображал всю игру. Постепенно игра выглядела всё лучше и лучше, а когда автор добавил поддержку трассировки лучей, то благодаря теням и освещению картинка заметно выросла в качестве. После добавления обновлённых моделей зданий, транспорта и других элементов в The Simpsons Hit & Run появился и Гомер.
Проект блогера заметил ведущий дизайнер оригинального тайтла Джо Макгинн. По его словам, ремастер Hit & Run выглядел бы именно так. Однако официального переиздания точно не будет из-за многочисленных сложностей с авторскими правами на бренд The Simpsons.
Сценаристка мода London для Fallout 4 устроилась в Bethesda. Авторы проекта сообщили, что модификация уже почти готова, поэтому уход сотрудницы не ударил по ней.
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