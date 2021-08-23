Шварценеггер попал в Cyberpunk 2077 на арте художника

Пользователь «реддита» под ником norbertgindl опубликовал арт, на котором изобразил актёра Арнольда Шварценеггера на улицах в Cyberpunk 2077. Арнольд представлен в образе главного героя по имени Ви. На арте он держит пушку и с недоумевающим лицом смотрит куда-то в сторону.

Автор много думал, как лучше изобразить Шварценеггера:

На самом деле, я много думал о времени суток. Ещё думал о том, как расположить солнечный свет, углы и градусы. Я действительно хотел сделать качественный арт. Ваши восторженные отзывы дают понять, что я здорово выполнил свою работу.

Многие пользователи в комментариях сошлись во мнении, что арт выполнен качественно. Геймеры попросили CD Projekt RED добавить RPG модель актёра, но только с кибер-имплантами и другими соответствующими элементами.

Cyberpunk 2077 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. До конца 2021 года авторы обещали выпустить обновлённую версию для новых консолей Sony и Microsoft.

На Netflix стал доступен мультфильм «Ведьмак: Кошмар волка». Он расскажет о молодом Весемире и его становлении охотником на чудовищ.