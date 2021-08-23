Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Российский фанат Warhammer собрал ПК в виде танка, который весит 25 килограммов

Российский фанат Warhammer собрал ПК в виде танка, который весит 25 килограммов
Комментарии

Российский пользователь «реддита» Megolet показал свою работу в виде корпуса для ПК. Он воссоздал его в стиле танка Stormblade из Warhammer 40 000. По словам автора, вес такой конструкции составляет 25 килограммов, а на весь процесс ушло более пяти месяцев. Самым сложным была не сборка, а именно проектирование танка, чтобы всё получилось и заработало.

Бородатые работяги-умельцы: как изображают гномов в видеоиграх Бородатые работяги-умельцы: как изображают гномов в видеоиграх

В основе каркаса автор использовал фанеру из берёзы. Он обработал материалы, придал им нужную форму и далее начал создавать сам корпус, в который включил пушки с RGB-подсветкой. Megolet подчеркнул, что на такую сборку пришлось потратиться, но конкретную сумму не назвал.

Внутренности компьютера

  • Процессор: Intel Core i9
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060
  • Блок питания на 650 Вт
  • Материнская плата форм-фактора ATX

Этим проектом автор не закончит, поскольку уже идёт подготовка к созданию новой, более масштабной модели.

От S.T.A.L.K.E.R. до Left 4 Dead: откуда в играх взялись зомби От S.T.A.L.K.E.R. до Left 4 Dead: откуда в играх взялись зомби

Инсайдер Джефф Грабб сообщил о том, что NetherRealm разрабатывает Mortal Kombat 12, а не новую часть Injustice.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021