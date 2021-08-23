Российский фанат Warhammer собрал ПК в виде танка, который весит 25 килограммов

Российский пользователь «реддита» Megolet показал свою работу в виде корпуса для ПК. Он воссоздал его в стиле танка Stormblade из Warhammer 40 000. По словам автора, вес такой конструкции составляет 25 килограммов, а на весь процесс ушло более пяти месяцев. Самым сложным была не сборка, а именно проектирование танка, чтобы всё получилось и заработало.
В основе каркаса автор использовал фанеру из берёзы. Он обработал материалы, придал им нужную форму и далее начал создавать сам корпус, в который включил пушки с RGB-подсветкой. Megolet подчеркнул, что на такую сборку пришлось потратиться, но конкретную сумму не назвал.
Внутренности компьютера
- Процессор: Intel Core i9
- Видеокарта: GeForce RTX 2060
- Блок питания на 650 Вт
- Материнская плата форм-фактора ATX
Этим проектом автор не закончит, поскольку уже идёт подготовка к созданию новой, более масштабной модели.
Инсайдер Джефф Грабб сообщил о том, что NetherRealm разрабатывает Mortal Kombat 12, а не новую часть Injustice.
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