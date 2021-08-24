Вышел дебютный трейлер «Человека-паука: Нет пути домой»

Авторы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» выпустили дебютный тизер-трейлер ленты. Он доступен в оригинальной озвучке и с русским дубляжом.
В третьей части Питер Паркер сталкивается с проблемами, которые на него навлёк Мистерио. Теперь весь мир знает, что именно он летает по Нью-Йорку в красно-синем трико и спасает мирных жителей от бандитов. У юноши возникают неприятные разговоры с полицией, его лицо на плакатах, а в школе его не отпускают объективы смартфонов. Паркер приходит к Доктору Стренджу и просит изменить это. В результате ритуала пространственно-временной континуум нарушился, из-за чего весь мир перевернулся вверх дном.
В ролике засветились суперзлодеи из предыдущих фильмов о Человеке-пауке. В конце появляются бомба Зелёного гоблина и Доктор Осьминог собственной персоной. Оба персонажа появились ещё в трилогии Сэма Рейми, где роль супергероя играл Тоби Магуайр.
В России «Человек-паук: Нет пути домой» начнётся 16 декабря 2021 года.
Оригинальный трейлер
С озвучкой
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