О новом аддоне для Destiny 2 расскажут 24 августа

24 августа в 18:40 мск пройдёт презентация нового аддона для Destiny 2 под названием The Witch Queen. Она состоится на официальном канале Bungie на «твитче». Детали мероприятия пока неизвестны. Вероятно, покажут серию интервью с разработчиками, поделятся контент-планом и покажут трейлер.

Изначально дополнение планировали выпустить в 2021 году, но планам помешали трудности из-за коронавируса. Теперь аддон запланирован на начало 2022-го. Его точная дата релиза неизвестна. Авторы пообещали, что сюжетная линия The Witch Queen станет очень важной для общей истории Destiny.

На момент публикации новости в Destiny 2 проходит 14-й сезон под названием «Сплайсер». Игрокам доступны обновлённые еженедельные активности, бесплатный рейд из оригинального шутера и более 30 видов легендарного оружия.