Хидео Кодзиме исполнилось 58 лет — он готов творить и дальше

Геймдизайнер, сценарист и глава студии Kojima Productions Хидео Кодзима отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 58 лет. В твиттере он отметил, что с возрастом тело уже даёт слабину, но творческие способности и мозг работают без проблем. Кодзима надеется, что так будет продолжаться ещё долгое время.

Сегодня мне исполнилось 58 лет, и хотя мое тело меня подводит, творческие способности ещё не ослабели. Пока мой мозг не потеряет свою творческую силу, я буду продолжать творить. Это мой инстинкт, и это то, что я люблю. Спасибо.

Геймдизайнер в шутку подчеркнул, что он того же возраста, что и актёр Брэд Питт, а вот Том Круз на год старше обоих.

В игровой индустрии Кодзима известен как создатель популярной серии Metal Gear, которая зародила жанр стелс. Также он занимался разработкой хоррора P.T. Тайтл так и не увидел свет, но все поигравшие геймеры отмечали, что это одна из самых страшных и жутких игр в истории. Последней игрой Кодзимы стала Death Stranding, которая отличается необычным сюжетом и упором на социальную поддержку. В сообществе игроков Кодзиму принято называть гением, хотя сам геймдизайнер не раз отмечал, что это не так.

В нашем материале ниже можно узнать, как Хидео Кодзима изменил мир игр и стал одной из самых узнаваемых персон в игровой индустрии.

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