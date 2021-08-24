Вышел трейлер Джонни Кейджа из мультфильма Mortal Kombat: Battle of the Realms

Американское издание IGN на своём YouTubе-канале опубликовало новый отрывок из мультфильма Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms. Ролик посвящён Джонни Кейджу. Он приходит во вражеский лагерь генералов Шао Кана и Китаны. Кейдж предлагает их бойцам сдаться и отступить, но те не соглашаются на условия.

Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms — продолжение мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Шао Кан собирает бойцов для проведения нового и заключительного турнира, который определит исход мира. Действие ленты разворачивается сразу после финала Scorpion's Revenge.

В Battle of the Realms появятся многие знакомые герои, среди которых Скорпион, Лю Кан, Джонни Кейдж, Соня Блейд, Саб-Зеро и другие персонажи.

Мультфильм выйдет 31 августа в цифре и на дисках.

Шутер Battlefield 2042 ещё не вышел, но для него уже можно купить читы. Многие игроки посчитали, что это всего лишь рекламный ход продавцов запрещённого софта.