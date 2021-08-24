В Ghost of Tsushima нашли отсылки к Sly Cooper и God of War

Разработчики экшена Ghost of Tsushima добавили на остров Ики отсылки к другим играм Sony. В расширенной версии экшена можно найти пасхалки в честь игры Sly Cooper и God of War от студии Santa Monica.

Первую находку авторы поместили в одну из пещер на острове Ики. Если зайти внутрь, то на стене можно увидеть рисунок с изображением героев Sly Cooper — самого Слая и его друзей. Sucker Punch не забыла о франшизе, последняя игра которой вышла в 2013 году.

На острове можно найти дерево с жёлтым отпечатком ладони. В начале игры Кратос срубает дерево своей покойной жены, на котором находится слепок её руки. Идентичное дерево с торчащим из него топором есть и в дополнении к Ghost of Tsushima. Помимо этого, можно найти броню и свитки, которые использовали Кратос и его сын Атрей в ходе своего путешествия.

Ghost of Tsushima вышла в 2020 году на PS4. Игра получила в основном положительные отзывы от игроков и критиков. 20 августа тайтл получил расширенную режиссёрскую версию, в которую добавили новый контент.

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