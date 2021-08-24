Новый геймплей Dying Light 2 покажут на презентации Xbox 24 августа
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Techland покажет новый геймплей Dying Light 2 на презентации Microsoft. Она пройдёт 24 августа в 20:00 мск. Авторы расскажут о паркуре, боевой системе и фракциях.
Dying Light 2 — сиквел зомби-экшена с элементами паркура, вышедшего в 2015 году. В отличие от первой части, продолжение станет масштабнее и красивее за счёт современных технологий, в числе которых трассировка лучей, DLSS и многое другое. Также ожидается нелинейный сюжет, любимая фанатам боевая система и продвинутые способы передвигаться по крышам вроде крюка-кошки.
В Dying Light 2 будет реализована технология RTX. Techland совместно с NVIDIA выпустила трейлер, в котором продемонстрировала работу трассировки лучей. По словам разработчиков, с ней экшен выглядит реалистичнее.
Релиз зомби-экшена состоится 7 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Предзаказ игры доступен на всех платформах.
Стримерша Amouranth рассказала о своих доходах. Больше всего девушка получает с OnlyFans и стримов, ещё есть небольшая прибыль из социальных сетей.
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