В новой линейке скинов Valorant появится нож-бабочка, как в CS:GO

В Valorant появится линейка скинов Recon. Её жемчужина — нож-бабочка Balisong с несколькими анимациями и разными цветами. Его просили многие фанаты шутера, в том числе те, кто пришёл из CS:GO. В игре Valve есть множество вариаций этого холодного оружия.

Помимо ножа-бабочки, авторы добавят четыре скина на огнестрельные оружия: Ghost, Spectre, Phantom и Guardian. Стоимость ножа составляет 1775 VP, а за полный набор придётся заплатить 7100 VP.

Один из авторов Valorant рассказал, почему в игре так долго не появлялся нож-бабочка. Разработчики не хотели разочаровать геймеров, поэтому им нужно было время на подготовку.

Набор Recon стал одним из самых ожидаемых из-за ножа-бабочки. Мы долго работали над этим оружием и в итоге готовы его представить. Наша команда потратила много времени на просмотр видеороликов с трюками с ножом-бабочкой, чтобы получить нужный опыт.

С патчем авторы также исправили некоторые ошибки, включая социальные взаимодействия и элементы в игровом процессе.

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