Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Стример Dr Disrespect будет судиться с Twitch из-за блокировки канала

Стример Dr Disrespect будет судиться с Twitch из-за блокировки канала
Комментарии

Стример Гай «Dr Disrespect» Бим хочет подать в суд на Twitch из-за блокировки своего канала. Она произошла в июня 2020 года, и с тех пор Бим проводит прямые трансляции на YouTube. По словам Гая, ему причинили моральный ущерб и заставили перейти на другую платформу.

От S.T.A.L.K.E.R. до Left 4 Dead: откуда в играх взялись зомби От S.T.A.L.K.E.R. до Left 4 Dead: откуда в играх взялись зомби

24 августа во время прямой трансляции Dr Disrespect заявил, что администрация назвала ему причины, но менять решения Гай не намерен, и планирует подать заявление в суд. Этот фрагмент можно посмотреть ниже.

Я знаю причину блокировки уже как несколько месяцев, но судиться всё равно буду. У меня на это есть причины, мы их засудим к чёрту! Мне был нанесён огромный ущерб.

В начале августа Бим сообщил о желании открыть игровую студию для разработки ААА-тайтла. Судя по всему, это будет королевская битва — жанр, из-за которого на контент-мейкера подписаны сотни тысяч человек. На своих трансляциях он играл в PUBG, а сейчас предпочитает Call of Duty: Warzone.

Новость по теме
Звезда стримов Dr Disrespect откроет студию для разработки королевской битвы

В новой линейке скинов Valorant появится нож-бабочка. Геймеры долго ждали это оружие. Причина долгого отсутствия ножа — желание авторов не разочаровать игроков.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021