Стример Dr Disrespect будет судиться с Twitch из-за блокировки канала

Стример Гай «Dr Disrespect» Бим хочет подать в суд на Twitch из-за блокировки своего канала. Она произошла в июня 2020 года, и с тех пор Бим проводит прямые трансляции на YouTube. По словам Гая, ему причинили моральный ущерб и заставили перейти на другую платформу.
24 августа во время прямой трансляции Dr Disrespect заявил, что администрация назвала ему причины, но менять решения Гай не намерен, и планирует подать заявление в суд. Этот фрагмент можно посмотреть ниже.
Я знаю причину блокировки уже как несколько месяцев, но судиться всё равно буду. У меня на это есть причины, мы их засудим к чёрту! Мне был нанесён огромный ущерб.
В начале августа Бим сообщил о желании открыть игровую студию для разработки ААА-тайтла. Судя по всему, это будет королевская битва — жанр, из-за которого на контент-мейкера подписаны сотни тысяч человек. На своих трансляциях он играл в PUBG, а сейчас предпочитает Call of Duty: Warzone.
В новой линейке скинов Valorant появится нож-бабочка. Геймеры долго ждали это оружие. Причина долгого отсутствия ножа — желание авторов не разочаровать игроков.
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