Вышла Psychonauts 2 — сиквел, который ждали 16 лет

25 июля состоялся релиз экшен-платформера Psychonauts 2 — новой игры от студии Double Fine. Тайтл получил высокие оценки от игроков и критиков. Многие отмечают отличный сюжет, интересный игровой процесс и оригинальные идеи. На сайте Metacritic у игры 89 баллов из 100 на основе 30 рецензий.
Где можно купить Psychonauts 2
- PS Store — 4279 рублей
- Microsoft Store — 60 долларов
- Steam, GOG — 1085 рублей
О чем Psychonauts 2
События экшена происходят после двух предыдущих игр. Главным героем выступает парень Разпутин Аквато, который должен проникать в сознания людей и разбираться в их проблемах. В Psychonauts 2 есть ряд способностей, среди которых телекинез, замедление времени и другое.
Ещё в экшен-платформере нужно собирать коллекционные предметы, сражаться с различными противниками и разгадывать головоломки. Авторы постарались сделать так, чтобы у игроков было желание собирать предметы.
24 июля геймдизайнер Тим Шейфер дал интервью изданию Gameindustry.biz. В нём он рассказал о желании команды сделать что-то новое и удивительное. По словам автора, работа над второй частью Psychonauts 2 не вызвала проблем, потому что в коллективе была дружеская атмосфера.
В Psychonauts 2 можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Благодаря моддеру в Apex Legends появились механики из Titanfall. Среди них есть бег по стенам и двойной прыжок. Авторы заявляли, что полноценно эти системы в игре не появятся.
- 25 августа 2021
-
11:56
-
11:05
-
11:02
- 24 августа 2021
-
20:46
-
20:14
-
19:58
-
19:44
-
18:57
-
18:15
-
17:50
-
17:11
-
15:51
-
14:32
-
13:45
-
13:06
-
12:42
-
12:04
-
11:19
-
11:15
-
10:46
-
02:50
- 23 августа 2021
-
18:08
-
18:04
-
17:08
-
15:28
-
15:25
-
13:37
-
13:34
-
12:24
-
12:22
-
11:30
- 22 августа 2021
-
13:59
-
13:44
-
13:17
- 20 августа 2021
-
19:34