Вышла Psychonauts 2 — сиквел, который ждали 16 лет

25 июля состоялся релиз экшен-платформера Psychonauts 2 — новой игры от студии Double Fine. Тайтл получил высокие оценки от игроков и критиков. Многие отмечают отличный сюжет, интересный игровой процесс и оригинальные идеи. На сайте Metacritic у игры 89 баллов из 100 на основе 30 рецензий.

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О чем Psychonauts 2

События экшена происходят после двух предыдущих игр. Главным героем выступает парень Разпутин Аквато, который должен проникать в сознания людей и разбираться в их проблемах. В Psychonauts 2 есть ряд способностей, среди которых телекинез, замедление времени и другое.

Ещё в экшен-платформере нужно собирать коллекционные предметы, сражаться с различными противниками и разгадывать головоломки. Авторы постарались сделать так, чтобы у игроков было желание собирать предметы.

24 июля геймдизайнер Тим Шейфер дал интервью изданию Gameindustry.biz. В нём он рассказал о желании команды сделать что-то новое и удивительное. По словам автора, работа над второй частью Psychonauts 2 не вызвала проблем, потому что в коллективе была дружеская атмосфера.

В Psychonauts 2 можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Благодаря моддеру в Apex Legends появились механики из Titanfall. Среди них есть бег по стенам и двойной прыжок. Авторы заявляли, что полноценно эти системы в игре не появятся.