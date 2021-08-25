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Вышла Psychonauts 2 — сиквел, который ждали 16 лет

Вышла Psychonauts 2 — сиквел, который ждали 16 лет
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25 июля состоялся релиз экшен-платформера Psychonauts 2 — новой игры от студии Double Fine. Тайтл получил высокие оценки от игроков и критиков. Многие отмечают отличный сюжет, интересный игровой процесс и оригинальные идеи. На сайте Metacritic у игры 89 баллов из 100 на основе 30 рецензий.

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О чем Psychonauts 2

События экшена происходят после двух предыдущих игр. Главным героем выступает парень Разпутин Аквато, который должен проникать в сознания людей и разбираться в их проблемах. В Psychonauts 2 есть ряд способностей, среди которых телекинез, замедление времени и другое.

Ещё в экшен-платформере нужно собирать коллекционные предметы, сражаться с различными противниками и разгадывать головоломки. Авторы постарались сделать так, чтобы у игроков было желание собирать предметы.

24 июля геймдизайнер Тим Шейфер дал интервью изданию Gameindustry.biz. В нём он рассказал о желании команды сделать что-то новое и удивительное. По словам автора, работа над второй частью Psychonauts 2 не вызвала проблем, потому что в коллективе была дружеская атмосфера.

В Psychonauts 2 можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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