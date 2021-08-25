Блогер нашёл редкую консоль Nintendo – о ней не знали коллекционеры, продали за 675 тысяч

Блогер и фанат Nintendo Флоран Горджес выпустил видео, в котором рассказал о редкой модели консоли Game & Watch. Её выставили на аукцион в Японии, но многие люди не поверили в находку из-за её необычного дизайна и отсутствия серийного номера. Коллекционеры отметили, что никогда не видели ничего подобного. По словам Флорана, модель поставляли в обычной розничной коробке, поэтому она никак не выделялась.
Выделяющимся элементом в дизайне консоли стало изображение трёх мужчин и отметка о 20 миллионах проданных моделей. Один из них — геймдизайнер и важный сотрудник Nintendo Гумпэй Ёкои, а остальные принимали участие в разработке Game & Watch.
Горджес отметил, что модель оказалась настоящей. Её дизайн создал японский дизайнер и художник Макото Кано. Эта консоль очень редкая, поэтому блогер попытался её купить, но у него не вышло из-за опережения. Приставка была продана более чем за миллион йен (около 675 тысяч рублей).
25 июля состоялся выход Psychonauts 2. Эту игру фанаты ждали 16 лет. Её действие разворачивается после предыдущих игр.
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