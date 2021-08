Рик Эстли, это ты? Игроки раскритиковали причёску Старлорда из Guardians of the Galaxy

Игроки обратили внимание на причёску главного героя в Guardians of the Galaxy. Звёздный лорд укладывает волосы назад, как это было популярно в 80-х. Фанаты даже сравнили стрижку Питера Квилла со стилем певца Рика Эстли, автора знаменитой песни «Never gonna give you up». В Square Enix объяснили, что это не просто совпадение.

По словам разработчиков, Квилл рос на Земле в 1980-х годах, когда такие причёски были у многих парней. Одним из них был Эстли, от которого и вдохновился Звёздный Лорд. Часть игроков поддержала решение авторов и отметила, что именно так представляла себе Питера Квилла. А другим стиль не понравился — они считают, что таким образом Старлорд похож на гея.

Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

