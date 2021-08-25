Внутриигровой ивент в мобилке Disney Magic Kingdoms принёс $300 тысяч на охрану океанов
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В июне 2021 года в Disney Magic Kingdoms стартовал ивент по охране океанов и окружающей среды. Изначально было задумано отпраздновать Всемирный день океана, но в итоге игроки собрали более 300 тысяч долларов. Все средства отправят в различные фонды, которые занимаются их охраной.
Disney Magic Kingdoms представляет собой мобильную игру, которая доступна на Android и iOS. В ней нужно создать парк с участием многих популярных героев Disney, среди которых есть и персонажи из «Звёздных войн».
Авторы тайтла выразили игрокам благодарность и отметили, что в наше непростое время нужно держаться вместе и помогать друг другу.
В этот тяжелый год мы очень рады видеть, как наши игроки участвуют в большом и хорошем деле. Они делают наши океаны намного лучше. Это определённо поможет здоровью людей и нашей планете. Спасибо.
Скачать Disney Magic Kingdoms можно бесплатно через Google Play или AppStore.
Если верить странице в Microsoft Store и инсайдеру, то Halo Infinite может выйти 8 декабря. Официальную дату могут назвать в рамках gamescom 2021.
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