Внутриигровой ивент в мобилке Disney Magic Kingdoms принёс $300 тысяч на охрану океанов

В июне 2021 года в Disney Magic Kingdoms стартовал ивент по охране океанов и окружающей среды. Изначально было задумано отпраздновать Всемирный день океана, но в итоге игроки собрали более 300 тысяч долларов. Все средства отправят в различные фонды, которые занимаются их охраной.

Disney Magic Kingdoms представляет собой мобильную игру, которая доступна на Android и iOS. В ней нужно создать парк с участием многих популярных героев Disney, среди которых есть и персонажи из «Звёздных войн».

Авторы тайтла выразили игрокам благодарность и отметили, что в наше непростое время нужно держаться вместе и помогать друг другу.

В этот тяжелый год мы очень рады видеть, как наши игроки участвуют в большом и хорошем деле. Они делают наши океаны намного лучше. Это определённо поможет здоровью людей и нашей планете. Спасибо.

Скачать Disney Magic Kingdoms можно бесплатно через Google Play или AppStore.

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