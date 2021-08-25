Новый виток скандалов. Blizzard якобы уничтожила документы, нужные для дела о харассменте

Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения (DFEH) расширил судебный иск против Activision Blizzard. Департамент добавил новое обвинение и увеличил круг людей, которые вступили в войну с компанией.
Было известно, что обвинения Activision Blizzard последовали от постоянных сотрудников. К ним добавили и других работников, которые трудятся на частичной занятости. Также DFEH отметил, что Blizzard начала мешать разбирательству в ситуации. Компания связывается со своими сотрудниками и просит их обращаться к руководству до общения с властями.
Activision Blizzard была обязана сохранить важные документы до завершения разбирательств, но, как отметил департамент, отдел кадров компании уже уничтожил данные. В ответ на это обвинение Blizzard подчеркнула, что ничего подобного не было, и все нужные документы находятся у неё.
Студия попала в скандал в июле 2021 года. Тогда многие сотрудники обвинили Blizzard в сексизме и дискриминации по отношению к женщинам. С тех пор были уволены ключевые разработчики Diablo 4, а многие компании отказались от сотрудничества с различными юнитами подразделения. Вся информация есть в нашем тексте.
Многим игрокам не понравилась прическа Звёздного Лорда из Guardians of the Galaxy. Авторы отметили, что герой вдохновлялся Риком Эстли, и поэтому выбрал себе такой стиль.
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