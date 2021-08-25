Косплеер показал броню Геральта из «Ведьмака», на которую потратил три года

Пользователь реддита SurSparkz продемонстрировал броню Геральта из Ривии, которую конструировал на протяжении трёх лет. На протяжении всего этого времени фанат вносил множество мелких деталей и совершенствовал внешний вид снаряжения.
По словам косплеера, весь наряд он создавал полностью с нуля. Это проект стал для него самым трудным, но в ходе работы он многому научился и получил ценный опыт.
Из этого проекта я узнал, как делать бронежилеты, пенопластовые мечи, брюки, рубашку, корсет и, конечно, затупленную кольчугу. Всего этого я никогда раньше не делал, так что одно сложное испытание пройдено.
Читатели форума отметили отлично проделанную работу. Кто-то шутит, что теперь и в нашем мире будет свой Геральт. Скоро косплеер найдет фотографа и площадку для съёмок, а потом устроит фотосессию и опубликует её в соцсетях.
У SurSparkz есть страница в Instagram. На ней можно увидеть другие работы парня.
Появились новые детали скандала вокруг Blizzard. Стало известно о том, что компания якобы уничтожает документы, принадлежащие расследованию.
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