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The Last of Us прошли на «хардкоре» за 2 часа 48 минут, побив мировой рекорд

The Last of Us прошли на «хардкоре» за 2 часа 48 минут, побив мировой рекорд
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Стример Энтони Калибер прошёл The Last of Us на максимальном уровне сложности без использования глитчей за 2 часа 48 минут. Он поставил новый мировой рекорд, до этого лучший результат был у геймера ABZ_Games, который завершил игру за 2 часа 51 минуту. На достижение результата у Калибера ушло четыре месяца упорных тренировок.

На счёту спидраннера не только первая The Last of Us. У Калибера есть рекорды во второй части зомби-экшена, дополнении для оригинальной игры Left Behind и во всех Uncharted. Запись с прохождением длится чуть больше трёх часов.

Многие зрители во время прямой трансляции восхитились Энтони. Геймеры поздравили рекордсмена и пожелали удачи в прохождении новых игр за короткое время.

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