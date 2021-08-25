The Last of Us прошли на «хардкоре» за 2 часа 48 минут, побив мировой рекорд

Стример Энтони Калибер прошёл The Last of Us на максимальном уровне сложности без использования глитчей за 2 часа 48 минут. Он поставил новый мировой рекорд, до этого лучший результат был у геймера ABZ_Games, который завершил игру за 2 часа 51 минуту. На достижение результата у Калибера ушло четыре месяца упорных тренировок.
На счёту спидраннера не только первая The Last of Us. У Калибера есть рекорды во второй части зомби-экшена, дополнении для оригинальной игры Left Behind и во всех Uncharted. Запись с прохождением длится чуть больше трёх часов.
Многие зрители во время прямой трансляции восхитились Энтони. Геймеры поздравили рекордсмена и пожелали удачи в прохождении новых игр за короткое время.
Косплеер удивил пользователей «реддита» своей броней Геральта из «Ведьмака». Он делал её три года, в итоге получилась точная копия снаряжения ведьмака.
- 25 августа 2021
-
18:18
-
17:38
-
17:00
-
16:56
-
15:14
-
15:11
-
13:13
-
11:56
-
11:05
-
11:02
- 24 августа 2021
-
20:46
-
20:14
-
19:58
-
19:44
-
18:57
-
18:15
-
17:50
-
17:11
-
15:51
-
14:32
-
13:45
-
13:06
-
12:42
-
12:04
-
11:19
-
11:15
-
10:46
-
02:50
- 23 августа 2021
-
18:08
-
18:04
-
17:08
-
15:28
-
15:25
-
13:37
-
13:34