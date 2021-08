Авторы PUBG работают над Project Windless — корейским «Ведьмаком» в корейском сеттинге

Авторы PUBG создают новый тайтл под названием Project Windless. Игру называют корейской вариацией «Ведьмака». Разработчики вдохновлялись романом «Птица, которая пьёт слезы». По словам авторов, их ролевая игра будет сильно напоминать содержание книги, но только в ином виде.

Разработчики Project Windless перенесут в игру многих чудовищ из романа. Среди них есть наги, большой человекоподобный петух и другие создания. Авторы отметили, что им нравится сравнение с такой игрой, как «Ведьмак», но всё же их проект будет уникальным, со своими особенностями и глубокой историей.

Оригинальный «Ведьмак» основан на романе. Эта франшиза прославилась благодаря играм, а потом вышел сериал и другие проекты. В итоге эту серию полюбили все. Мы хотим создать что-то подобное, качественное и оригинальное.

Многие элементы в Project Windless будут выглядеть иначе. Например, привычные драконы в тайтле получат новый облик. Какие-то виды оружия тоже будут изменены для оригинальности.

