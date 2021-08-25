Ремастер Crysis выйдет в Steam без Denuvo

В ремастере Crysis не будет антипиратской системы защиты Denuvo. Об этом рассказал один из разработчиков в соответствующем обсуждении в Steam. Пока что Denuvo фиксируется в пользовательском соглашении, но авторы сделают все нужные пометки в ближайшее время. В Steam также появятся ремастеры Crysis 2 и Crysis 3. Вероятно, их тоже лишат защиты.
Обновлённая Crysis выйдет и в Epic Games Store. Уберут ли оттуда Denuvo — неизвестно. Из утёкших в сеть документов стало ясно, что за систему защиты игр франшизы разработчики заплатили 126 тысяч евро (почти 11 миллионов рублей).
Crysis Remastered вышла 18 сентября 2020 года и стала годовым эксклюзивом Epic Games Store. Также тайтл доступен на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
Crysis Remastered Trilogy выйдет осенью 2021 года. В сборник войдут все три части франшизы. Релиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Версии для новых консолей Sony и Microsoft получат ряд особенностей, в числе которых быстрые загрузки и 60 FPS.
В ходе ивента в Disney Magic Kingdoms удалось собрать $300 тысяч на защиту океанов. Деньги переведут в охранный фонд.
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