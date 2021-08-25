Анонсирован бесплатный футбольный симулятор UFL — ещё один конкурент FIFA

На церемонии открытия gamescom 2021 ONL была представлена UFL. Это футбольный симулятор, который хочет конкурировать с FIFA и eFootball. Подробностей о проекте немного, однако авторы из студии Strikers Inc рассказали одну ключевую деталь. Победить в UFL, по словам разработчиков, смогут только «скилованные» игроки. Вероятно, таким образом создатели нелестно отозвались о режиме Ultimate Team в FIFA.

Дата релиза UFL неизвестна. Игра выйдет на консолях и ПК.

Ранее был анонсирован ещё один бесплатный футбольный симулятор GOALS. Игру разрабатывает сооснователь европейского киберспортивного клуба SK Gaming Андреас Торстенссон. На это его вдохновила любовь к видеоиграм и спорту. А также разочарование от текущего состояния киберспортивной сцены в жанре. Дата релиза неизвестна.