Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Ремастер Saints Row: The Third стал доступен бесплатно в Epic Games Store

Ремастер Saints Row: The Third стал доступен бесплатно в Epic Games Store
Комментарии

В Epic Games Store началась раздача ремастера Saints Row: The Third. Забрать обновлённую версию экшена можно бесплатно. Предложение будет действовать до 2 сентября. Volition запустила акцию в честь анонса переосмысления серии.

Saints Row, трейлер Far Cry 6 и дата релиза Halo Infinite – главное с gamescom 2021 ONL Saints Row, трейлер Far Cry 6 и дата релиза Halo Infinite – главное с gamescom 2021 ONL

Помимо улучшенной Saints Row: The Third, в Epic Games Store раздают Void Bastards и Yooka-Laylee. Первая представляет собой научно-фантастический шутер с яркой графикой, а вторая — платформер про зелёного динозаврика. Их можно активировать на своём аккаунте до 18:00 мск 26 августа. Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Automachef, симулятор менеджера придорожной забегаловки.

Тест. Угадай игру по одному предложению описания Тест. Угадай игру по одному предложению описания

Ремейк Saints Row был представлен на церемонии открытия gamescom 2021 ONL. Игра значительно убавит градус безумия и станет более приземлённой, однако сохранит все фирменные черты серии вроде бесконечного стёба и фарса. Релиз состоится 22 февраля на ПК и консолях.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021