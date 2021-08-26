Ремастер Saints Row: The Third стал доступен бесплатно в Epic Games Store

В Epic Games Store началась раздача ремастера Saints Row: The Third. Забрать обновлённую версию экшена можно бесплатно. Предложение будет действовать до 2 сентября. Volition запустила акцию в честь анонса переосмысления серии.
Помимо улучшенной Saints Row: The Third, в Epic Games Store раздают Void Bastards и Yooka-Laylee. Первая представляет собой научно-фантастический шутер с яркой графикой, а вторая — платформер про зелёного динозаврика. Их можно активировать на своём аккаунте до 18:00 мск 26 августа. Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Automachef, симулятор менеджера придорожной забегаловки.
Ремейк Saints Row был представлен на церемонии открытия gamescom 2021 ONL. Игра значительно убавит градус безумия и станет более приземлённой, однако сохранит все фирменные черты серии вроде бесконечного стёба и фарса. Релиз состоится 22 февраля на ПК и консолях.
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