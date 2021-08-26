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Российская группа Ильи Найшуллера записала песню для Death Stranding Director's Cut

Российская группа Ильи Найшуллера записала песню для Death Stranding Director's Cut
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В расширенной версии Death Stranding, помимо прочих дополнений, будет 10 дополнительных треков. Один из них записала инди-рок-группа Biting Elbows. Её основал российский режиссёр Илья Найшуллер, известный фильмами «Хардкор» и «Никто». Он также снял тот самый клип на песню группы The Weeknd под названием «False Alarm».

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Помимо трека Найшуллера, в Death Stranding Director's Cut появится множество обновлений геймплея. Главный герой Сэм Бриджес сможет использовать джетпак для безопасного спуска с высоких поверхностей, а катапульту — для быстрой транспортировки грузов и шагающего бота. На последнего можно запрыгнуть лично и позволить ему доставить самого себя.

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Death Stranding Director's Cut выйдет 24 сентября и будет доступна только на PS5. Полная версия стоит 3599 рублей в PS Store. Обладатели оригинальной игры могут обновиться до расширения за более демократическую цену — 10 долларов (около 740 рублей).

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