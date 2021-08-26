Кропотливая работа. Косплей Тали'Зоры от фанатки Mass Effect
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Девушка под ником abisexualwhaleshark опубликовала в «реддите» свой костюм Тали’Зоры из франшизы Mass Effect. Весь костюм был создан с нуля. По словам девушки, она потратила на работу «целую вечность». Но это стоило того, она получила ценный опыт.
Тали'Зора — мой любимый персонаж. Сделать на неё косплей — большая честь для меня. Я старалась подойти к работе со всей любовью.
У этого костюма есть один большой минус — в нём очень жарко долго находиться. Но девушке он настолько сильно нравится, что она готова носить его хоть весь день. Большинство пользователей оценило косплей, отметив схожесть с персонажем. Кто-то просил рукодельницу и дальше создавать образы, но уже для других героев из Mass Effect.
Выглядит потрясающе! Мне нравится твой косплей, он заставил меня вернуться в Mass Effect и вспомнить былые времена!
Рэпер Loqiemean сравнил CS:GO и Dota 2. По его словам, в последней нужно постоянно думать, тогда как в шутере можно просто быть машиной и реагировать на пиксели.
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