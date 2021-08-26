Авторы Call of Duty: Warzone удалили более 100 тысяч аккаунтов читеров

Разработчики королевской битвы Call of Duty: Warzone объявили об удалении 100 тысяч аккаунтов нечестных игроков. Таким образом авторы игры ведут борьбу с читерами и другими мошенниками. Периодически блокируются от 50 до 70 тысяч аккаунтов.

11 августа геймеры выразили недовольство и отметили, что разработчики COD: Warzone не заботятся о пользователях и их комфортной игре. Позже в этот же день было удалено 50 тысяч аккаунтов. Игроки быстро отреагировали и поблагодарили авторов.

По словам представителей студии Raven Software, которая отвечает за Warzone, бороться с читерами с каждым годом становится всё сложнее и сложнее. Забаненный человек может легко создать новую учётную запись и продолжить нечестно играть. Разработчики попытаются сделать всё, чтобы это предотвратить.

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