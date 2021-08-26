Представлен первый геймплей NHL 22

Разработчики NHL 22 опубликовали первый геймплейный трейлер. В нём можно увидеть ранее не показанные кадры игрового процесса и услышать комментарии разработчиков. Авторы делают акцент на новом движке Frostbite, благодаря которому удалось обновить анимации, модели и механику игры. Его использовали впервые в серии.

Если вы в любой момент взглянете на игроков, то сможете увидеть их реалистичное взаимодействие с полем и клюшками. Мы добавили новые анимации и позволили игрокам наслаждаться матчами в полной мере. В этом наша главная цель.

Главное нововведение NHL 22 — система звёздных навыков X-Factor. С ней у хоккеистов появятся необычные навыки, что вносит разнообразие в игровой процесс. Авторы надеются, что геймерам понравится их разработка.

Релиз NHL 22 состоится 15 октября на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Дата выхода на компьютерах неизвестна.

Разработчики Call of Duty: Warzone заблокировали более 100 тысяч аккаунтов читеров. Таким образом они борются с теми, кто любит играть нечестно.