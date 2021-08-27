Сотрудника Wargaming отстранили от работы из-за оскорбления стримера в виде промокода

Один из сотрудников Wargaming оскорбил контент-мейкера Turry, используя для этого промокод. Он создал специальный гифт W0LAXU5FKUTURY5 и прислал его стримеру прямо во время трансляции World of Warships. Российские геймеры отреагировали не сразу, а вот англоязычные игроки сразу же увидели в этом отчётливое «FK U TURY». Изначально пользователи подумали, что это могло произойти случайно, но разработчики World of Warships отреагировали на ситуацию — работник был немедленно отстранён от работы.

Мы провели внутреннюю проверку и установили, что данная ситуация произошла из-за действий одного сотрудника. Он отстранён от работы и к нему применены самые строгие меры по результатам проверки. Мы допустили абсолютно неприемлемое высказывание в твой адрес и полностью осознаем свою ответственность.

Wargaming предложила игрокам новый бонус-код — TURRYWEARESORRY («TURRY, мы извиняемся»). Таким образом она извинилась перед стримером и раздала игрокам по 1500 единиц игровой валюты.

Сам Turry отметил, что изначально воспринял всё всерьёз и даже обиделся, но потом остыл и свёл в шутку. Однако будет ли наказан работник, устроивший это, — неизвестно.

Я не знаю, кто был виновен в этой ситуации и будет ли он наказан за эту неудачу или нет. Мне не предложили вернуться в программу контент-мейкеров, да я бы и сам не согласился. Но игру любить не перестану, несмотря на разработчиков.

В Steam стартовали бесплатные выходные Battlefield 5. Помимо доступа к игре, авторы предоставили возможность купить шутер по хорошей скидке.