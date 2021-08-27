Хидео Кодзима назвал российского режиссёра Илью Найшуллера гением музыки и видео 21 века

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима назвал российского режиссёра Илью Найшуллера гением. Создатель Death Stranding оценил талант автора «Хардкора» в «твиттере».

Кодзиме понравилось несколько работ Найшуллера. Он выделил фильм «Никто» и ряд рекламных роликов. На слова геймдизайнера отреагировал сам режиссёр. Он поблагодарил его и отметил, что для него большая честь оказаться в Death Stranding Director's Cut. В режиссёрской версии экшена саундтрек пополнится двумя треками группы Biting Elbows, которую основал Найшуллер — «Control» и «Alone».

Очень добро с вашей стороны! Спасибо, Хидео Кодзима. Я очень взволнован и горжусь, что Biting Elbows стала частью Death Stranding Director's Cut!

Режиссёрская версия Death Stranding выйдет 24 сентября на PS5. В игре появятся несколько новых видов транспорта, оружия, сюжетных заданий и сетевых взаимодействий с игроками по всему миру.

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