Русскоязычные игроки атаковали рейтинг Psychonauts 2 из-за отсутствия локализации

Экшен-платформер Psychonauts 2 вышел 25 августа. Критики и большая часть пользователей остались довольны игрой, отметив интересный геймплей, красочный мир и сюжет. Однако российский геймеры стали специально занижать пользовательский рейтинг тайтла из-за отсутствия русского языка.
На русском языке говорит более 300 миллионов человек, и вы просто теряете эту аудиторию.
Игроки из России хотят привлечь внимание студии Double Fine, чтобы в Psychonauts 2 всё же добавили локализацию. Сами авторы на ситуацию никак не отреагировали.
Фил Спенсер заявляет, что Xbox Game Studios будет активно продвигать свои проекты в России, однако на деле делает противоположное. Игра стоит 60 долларов, но издатель, у которого денег куры не клюют, наплевательски относится к русскоязычным игрокам, словно их не существует. Берите пример с Sony.
На момент публикации новости средняя пользовательская оценка игры на PS4 составляет 3,3 балла из 10, на Xbox One количество баллов достигло 4,5, а самое лучшее положение на ПК — 5,4 балла из 10.
Вы должны добавить русский язык. Как только это произойдёт — я уберу свою нулевую оценку и поставлю выше. Русский язык должен был быть изначально.
Psychonauts 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Купить игру можно в Steam, PS Store и Microsoft Store.
По мнению Хидео Кодзимы, российский режиссёр Илья Найшуллер — гений музыки и видео 21 века. Режиссёр отреагировал на слова геймдизайнера.
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