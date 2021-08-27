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Microsoft объяснила, почему не показала геймплей Halo Infinite на gamescom 2021

Microsoft объяснила, почему не показала геймплей Halo Infinite на gamescom 2021
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Разработчики шутера Halo Infinite пояснили, почему не показали геймплей кампании на gamescom 2021. Авторы активно исправляют ошибки, баги и другие технические проблемы. Как только большая часть работ будет сделана — геймплей покажут.

Также авторы поделились наблюдениями о прошедшем тестирование сетевого режима. В игре осталось несколько недоработок в геймплее и технической составляющей. Сейчас команда сфокусирована на их устранении.

Релиз шутера состоится 8 декабря. На релизе в игре будут доступны сюжетная кампания и мультиплеер. Редактор карт, кооператив и другие режимы добавят в тайтл позже. Игра сразу появится в Xbox Game Pass, а мультиплеер будет доступен всем желающим бесплатно.

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Разработчики Marvel's Midnight Suns заявили, что в игре не будет романов. Авторы позволят заводить только дружеские отношения с героями.

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