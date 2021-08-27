Ведущий автор Fallout 76 ушёл из Bethesda после 16 лет работы

Ведущий разработчик ролевой игры Fallout 76 Джефф Гардинер ушел из Bethesda. Он проработал в компании 16 лет. Гардинер приложил руку к созданию Fallout 3, Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim, а в компании начал работать со времён Oblivion. Об этом он сообщил в «Твиттере».
О причинах ухода Гардинер не заявил. По его словам, хороший отдых — всё, что ему нужно. Будет ли разработчик и дальше работать в игровой индустрии, пока неизвестно.
Это было потрясающее время. Хочу поблагодарить всех игроков и своих коллег за то, что были рядом.
В последние годы работы в Bethesda Джефф занимался развитием Fallout 76 в качестве ведущего разработчика. Изначально тайтл приняли прохладно, но со временем он получил обновления и крупные апдейты, сделавшие его лучше.
Разработчики космической ролевой игры Starfield показали локации из игры. В тайтле будет как минимум три крупных города.
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