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Ведущий автор Fallout 76 ушёл из Bethesda после 16 лет работы

Ведущий автор Fallout 76 ушёл из Bethesda после 16 лет работы
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Ведущий разработчик ролевой игры Fallout 76 Джефф Гардинер ушел из Bethesda. Он проработал в компании 16 лет. Гардинер приложил руку к созданию Fallout 3, Fallout 4 и The Elder Scrolls V: Skyrim, а в компании начал работать со времён Oblivion. Об этом он сообщил в «Твиттере».

О причинах ухода Гардинер не заявил. По его словам, хороший отдых — всё, что ему нужно. Будет ли разработчик и дальше работать в игровой индустрии, пока неизвестно.

Это было потрясающее время. Хочу поблагодарить всех игроков и своих коллег за то, что были рядом.

В последние годы работы в Bethesda Джефф занимался развитием Fallout 76 в качестве ведущего разработчика. Изначально тайтл приняли прохладно, но со временем он получил обновления и крупные апдейты, сделавшие его лучше.

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