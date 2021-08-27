За два месяца школьник заработал $ 400 тысяч — он продавал NFT с артами китов из Minecraft

Издание Techstory рассказало о 12-летнем школьнике по имени Бенджамин Ахмед. Он заработал 400 тысяч долларов, продавая NFT с изображениями китов из Minecraft. В детстве Бенджамин увидел процесс работы его отца, который был веб-разработчиком. Его это вдохновило, и в пять лет он стал изучать HTML и CSS, а затем перешёл на JavaScript.

Я впервые узнал об NFT в начале этого года. Вся эта система привлекла моё внимание из-за простоты передачи права собственности через блокчейн.

После увлечения NFT Ахмед решил создать свою коллекцию и назвал её Minecraft Yee Haa. В неё вошли 3350 картинок с китами из Minecraft. По словам школьника, поначалу продаж не было, пользователи просто смотрели коллекцию и ничего более.

На создание своих изображений у меня ушло где-то 300 долларов. Ну, знаете, система делала проверку блокчейна на каждой NFT.

Всю свою коллекцию Бенджамин продал за девять часов. Сейчас мальчик уже обдумывает идею новых NFT. Будут ли они тоже связаны с Minecraft — неизвестно.

Согласно утечке, в сентябре подписчики PS Plus получат Overcooked, Hitman 2 и Predator: Hunting Grounds. Официальный анонс состоится 1 сентября.