Российский автор игр хочет уйти из индустрии из-за возврата денег после прохождений

Российский разработчик небольших игр Александр Решетников под псевдонимом EMIKA_GAMES объявил об уходе из игровой индустрии. Причина — большое количество возвратов денег за игры после их прохождения. Большинство тайтлов у автора можно пройти за час или полтора. В Steam действует система рефандов, когда пользователь может вернуть деньги за игру, если провёл в ней меньше двух часов.

По словам Александра, возвраты денег не позволяют ему зарабатывать достаточно средств для вложения в разработку других проектов, не говоря уже о крупных суммах. Разработчик мог бы искусственно растягивать длительность, чтобы поигравшие не смогли вернуть деньги, но делать он этого не хочет, поэтому многие геймеры пользуются такой системой.

Многие пользователи и другие разработчики выступили с поддержкой Александра. Кто-то просил его не завершать карьеру из-за хороших игр, другие предлагали помочь материально, если с этим есть проблемы. После этого разработчик отметил, что возмёт немного времени на раздумья.

Я не держу зла на людей, которые проходят мои игры и возвращают деньги. Но это больше похоже на то, как если бы вы съели пиццу, а потом попросили за неё деньги, потому что вам не понравилось. Мне нужно время, чтобы принять окончательное решение. Спасибо всем!

Следующим тайтлом Александра должна была стать From Day To Day. Когда выйдет игра — неизвестно. На это в первую очередь повлияют материальное состояние разработчика и его желание двигаться дальше.

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