Авторы новой Saints Row показали первый геймплей и отреагировали на задизлайканный трейлер

25 августа в рамках церемонии открытия gamescom 2021 студия Volition анонсировала перезапуск Saints Row. Авторы показали кинематографический трейлер на движке игре, а теперь поделились и первым геймплеем. Видео длится чуть больше семи минут. Весь ролик комментировали разработчики. Они рассказали про создание тайтла, показали наброски и уместили игровой процесс.

В геймплее можно увидеть перестрелки с врагами, место действия игры с разных ракурсов и многое другое.

Далеко не всем игрокам понравился перезапуск франшизы. Пользователи утопили дебютный трейлер в дизлайках и отмечали, что это уже не та Saints Row, которую они любили. Студия Volition отреагировала на ситуацию и отметила, что они не бросят игру в любом случае.

Мы не собираемся отказываться от этой игры. И, конечно, мы понимаем, что игра новая и такая реакция последовала из-за перезапуска.

Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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