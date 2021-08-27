Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Авторы новой Saints Row показали первый геймплей и отреагировали на задизлайканный трейлер

Авторы новой Saints Row показали первый геймплей и отреагировали на задизлайканный трейлер
Комментарии

25 августа в рамках церемонии открытия gamescom 2021 студия Volition анонсировала перезапуск Saints Row. Авторы показали кинематографический трейлер на движке игре, а теперь поделились и первым геймплеем. Видео длится чуть больше семи минут. Весь ролик комментировали разработчики. Они рассказали про создание тайтла, показали наброски и уместили игровой процесс.

В геймплее можно увидеть перестрелки с врагами, место действия игры с разных ракурсов и многое другое.

Далеко не всем игрокам понравился перезапуск франшизы. Пользователи утопили дебютный трейлер в дизлайках и отмечали, что это уже не та Saints Row, которую они любили. Студия Volition отреагировала на ситуацию и отметила, что они не бросят игру в любом случае.

Мы не собираемся отказываться от этой игры. И, конечно, мы понимаем, что игра новая и такая реакция последовала из-за перезапуска.

Saints Row выйдет 25 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Чемп.NEWS #1. Геймплей Call of Duty: Vanguard и дата выхода Halo Infinite Чемп.NEWS #1. Геймплей Call of Duty: Vanguard и дата выхода Halo Infinite

12-летнему школьнику удалось заработать 400 тысяч долларов. Он занимался продажей NFT с картинками китов из Minecraft.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021