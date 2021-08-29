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Разработчик God of War рассказал об особенности топора Кратоса, которую никто не замечал

Разработчик God of War рассказал об особенности топора Кратоса, которую никто не замечал
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Один из разработчиков God of War Роберт Моррисон раскрыл интересный факт о Левиафане, топоре Кратоса. Как оказалось, во время нахождения в руках главного героя его моделька больше на 20%. Когда спартанец кидает его, он уменьшается в размерах. Моррисон опубликовал пост в «твиттере ещё 20 августа, но СМИ обратили на него внимание только 29-го числа.

Журналисты Gamerant спросили у Моррисона, почему команда решила так сделать. Как оказалось, оригинальная модель топора казалась очень маленькой в руках Кратоса, что выглядело немного нелепо. Поэтому дизайнеры решили увеличить её в размерах, чтобы Левиафан казался более внушительным. Моррисон при этом не помнит, использовала ли команда этот приём где-то ещё.

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God of War вышла в апреле 2018 года на PS4. Чуть больше чем за год общий тираж экшена превысил 10 миллионов копий. Пресса и игроки встретили игру с восторгом — она получила серию наград «Игра года» и других премий. Сейчас Sony Santa Monica разрабатывает сиквел с рабочим подзаголовком Ragnarok. Его релиз намечен на 2022 год на PS4 и PS5.

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