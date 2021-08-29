Актёр Норман Ридус:«Я думаю, мы уже делаем Death Stranding 2»

Актёр Норман Ридус, который сыграл Сэма Бриджеса в Death Stranding, дал интервью бразильской редакции сайта IGN. Во время беседы с журналистами он потенциально проболтался о начале разработки сиквела. Однозначно он не сказал, но упомянул о некоторых переговорах. Вероятно, между Kojima Productions и Sony.

Я думаю, что мы делаем вторую Death Stranding. Сейчас об игре идут переговоры. Так что… Ура!

Вряд ли Ридус имел ввиду расширенное издание оригинальной Death Stranding, потому что до его релиза осталось совсем мало времени и она проходит последние этапы тестирования. Поэтому не исключено, что Кодзима действительно хочет продолжить развивать вселенную своей новой франшизы.

В октябре 2020-го Хидео Кодзима заявил, что команда уже начала разрабатывать новый проект. Геймдизайнер готов привлечь к нему лучших сотрудников. А за год до этого он уже рассуждал о потенциальном сиквеле. Если он и случится, то там ожидается другая история и возможно даже новый геймплей.

Оригинальная Death Stranding вышла на PS4 в ноябре 2019 года. Игра завоевала множество наград, однако вывала противоречия у журналистов и игроков. Некоторые посчитали тайтл странным и непонятным, а другим он очень понравился. Однако можно сказать точно, что экшен не оставил равнодушным никого. По состоянию на 26 июля 2021 года общий тираж игры составил пять миллионов копий.