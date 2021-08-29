Одним из персонажей следующей GTA может оказаться полицейский капитан МакКлейн

В следующей части серии GTA или онлайн-режиме GTA 5 может появиться появиться персонаж-полицейский капитан МакКлейн. Об этом в своих социальных сетях рассказал актёр озвучки Дейв Джексон. По его словам, Rockstar Games наняла его для работы над этой ролью и с ним уже снимается неназванный трейлер.
После публикации поста Джексона завалили вопросами о его работе в этом проекте. По его словам, его продюсеры разрешили ему анонсировать своё появление в серии GTA, однако никакими подробностями он не поделился. При этом специалист не сказал однозначно, над чем именно работает — над обновлением для GTA Online или полноценным продолжением пятой части. Он ограничился фразой «new GTA series».
В СМИ проверили профессиональный опыт Джексона. Он работал над озвучиванием аудиокниг и некоторыми играми, однако в его портфолио нет проектов уровня GTA. Журналисты предполагают, что персонаж капитан МакКлейн более вероятно появится в дополнении для мультиплеерного режима под названием Cops and Crooks, информацию о котором нашли в конце июля.
GTA 6 всё ещё не анонсирована и дата её релиза неизвестна. По информации Kotaku, сейчас в Rockstar Games работают над ремастерами трилогии, в которую вошли третья часть, Vice City и San Andreas. Они могут выйти в одном комплекте уже в октябре 2021 года.
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