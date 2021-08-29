Моддер слегка улучшил графику GTA San Andreas специально для старых фанатов

Создатель модов flyaway888 показал облегчённую версию модификации AI Project для GTA San Andreas. Она переносит в ПК-версию экшена слегка улучшенные текстуры из PS2 и Xbox. В сети появилось видео со сравнением оригинала и новинки. Скачать мод можно по ссылке.
По словам flyaway888, лёгкая вариация AI Project идеально подойдёт для олдскульных фанатов San Andreas, которые хотят слегка улучшить внешний вид игры и не желают скачивать более тяжелый вариант мода. Он весит 28 ГБ, тогда как урезанный — 15 ГБ. Продвинутая версия модификации доступна для скачивания тут.
В последнее время Take-Two активно удаляет пользовательские моды для разных игр серии GTA из сети. В конце июля издатель заставил владельцев российского сайта LibertyCity удалить серию модификаций для третьей части, San Andreas, GTA 4 и GTA 5. Вмешательство компании в творчество комьюнити может мотивироваться множеством факторов. Один из них — потенциальный релиз ремастеров GTA 3, Vice City и San Andreas в октябре 2021 года.
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