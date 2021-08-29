Авторы оригинальной Diablo 2 спали в мешках в офисе, чтобы закончить разработку

Автор многочисленных книг о разработке видеоигр Дэвид Л. Креддок рассказал детали о разработке оригинальной Diablo 2. Создателям экшена пришлось работать сверхурочно на протяжении 18 месяцев, чтобы закончить проект до даты релиза. На его высказывание обратили внимание журналисты Gamerant.

По словам Креддока, изнурительный период длился настолько долго, что некоторые сотрудники Blizzard спали прямо в офисе в спальных мешках и обедали местной едой. Всё, чтобы не задерживать процесс и не тратить время на поездки домой и обратно на работу. Сильнее всего этот период пережил Дэвид Бревик, сооснователь и будущий президент Blizzard North. Креддок рассказал, как разработчик проводил много времени за игрой в Everquest в попытках сбежать от стресса после работы и неудачного брака. Всё это происходило ближе к концу создания Diablo 2.

Релиз игры обернулся огромным успехом, но, по словам Креддока, наивысшей точкой наслаждения для разработчиков стало создание Lord of Destruction, крупного сюжетного дополнения для Diablo 2. Большая часть команды выгорела к релизу оригинала, однако авторы аддона буквально исполнили свою мечту игрового девелопера. Большая часть работы уже была сделана, игра была выпущена, поэтому группа могла сфокусироваться на создании нового контента.

В конце Креддок отметил интересный факт о Diablo 2. Все ролики в оригинале можно было пропустить, что положительно сказывалось на реиграбельности. Пользователь получил возможность не тратить время на ознакомление с деталями истории, которую уже знает. В Diablo 3 же все сюжетные фрагменты подаются на движке игры, что стало ошибкой её авторов. По словам Креддока, в Blizzard North так бы никогда не сделали.

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