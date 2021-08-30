Культовую Golden Axe перенесли в оригинальную DOOM

Автор карт и модификаций для DOOM под ником BBblazkowicz перенёс битемап Golden Axe 1989 года на движок шутера. Тизер геймплея он опубликовал в «твиттере». В показанном отрывке можно увидеть, как герой спасает девушку от нападения разбойника. Получилась этакая быстрая версия первых The Elder Scrolls или аналог Hexen.

Модификация находится на раннем этапе разработки, однако автор планирует перенести в шутер весь тайтл. В Golden Axe нет огнестрельного оружия или дальнобойной магии, все бои в игре происходят с помощью оружия ближнего боя. Чтобы сделать сражения более реалистичными, BBblazkowicz переработал анимации и боевую систему.

Модификацию можно скачать по ссылке. Также для игры понадобится порт GZDoom, который можно загрузить тут.

Боевой пропуск в Halo Infinite будет прокачиваться не через гринд, а за выполнения испытаний. Таким образом авторы хотят дать игрокам лишнюю мотивацию совершенствовать свои навыки. При этом задания обещаются сложными, но не невозможными.