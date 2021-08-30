«Вот такой ожидалась Reforged». Фанат сделал Warcraft 3 на движке Unreal Engine 5

Автор YouTube-канала Axcel перенёс Warcraft 3 на движок Unreal Engine 5. Моддер назвал свою работу Project Warcraft. В показанном ролике можно увидеть не только статичную игру, но и геймплей. Всё происходящее разворачивается в стенах замка Альянса.
Этот парень справился лучше, чем вся Blizzard. Господи, это фантастический проект, реализацию которого я бы хотел увидеть как можно скорее.
В публичный доступ свой проект моддер не выложит. Он пообещал новое видео с демонстрацией игрового процесса с применением видеокарты RTX 3080 или 3090. Многие геймеры в комментариях под видео отметили, что игра выглядит потрясающе. Кто-то стал призывать автора договориться с Blizzard и выпустить полноценную переработанную версию Warcraft 3.
Чувак, это выглядит очень круто! Я даже готов заплатить. Вот такой должна была быть Reforged, а не то, что в итоге Blizzard назвала переосмыслением Warcraft 3.
В 2020 году Blizzard выпустила Warcraft 3: Reforged. Авторы обещали улучшить графику и геймплей оригинала, а также снять дополнительные кат-сцены и добавить много всего. После релиза геймеры разгромили Reforged из-за недостатка новых элементов и очень шаткого технического состояния.
Один из моддеров слегка улучшил графику в GTA: San Andreas. Он сделал это специально для старых фанатов культовой части серии.
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