Разработка фанатского ремейка Metroid Prime отменена по просьбе Nintendo

Команда энтузиастов Team SCU объявила о прекращении разработки фанатского ремейка Metroid Prime 2002 года под названием Metroid Prime 2D. Согласно сообщению авторов, опубликованному в дискорд-сервере, к ним обратились юристы из Nintendo и попросили удалить демоверсию и саундтрек тайтла.

Привет всем, наши преданные фанаты. Мы хотим сообщить о том, чего сильно боялись. Одна компания, связанная с играми, попросила нас прекратить работу над Prime 2D и удалить ссылки на скачивание демоверсии и саундтрека. Мы сделали это. В данный момент мы общаемся с этой компанией, чтобы определиться с дальнейшими действиями.

В этом же сообщении Team SCU отметила, что гордится Metroid Prime 2D. Также авторы поблагодарили всех игроков за поддержку.

Команда выпустила демоверсию тайтла в апреле 2021 года. Она работала над Metroid Prime 2D в течение 15 лет. Авторам удалось перенести основные механики из оригинальной Metroid Prime, среди которых, например, сканер, позволяющий узнать данные об окружении.

Следующая игра серии Metroid выйдет с подзаголовком Dread. Релиз состоится 8 октября 2021 года только на Nintendo Switch.

Культовый битемап Golden Axe перенесли в оригинальную DOOM. Автор модификации оставил ссылки на скачивание проекта.