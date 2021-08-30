Геймер купил на барахолке диск с Halo 2 за доллар — сейчас он стоит около $200

Пользователь Reddit под ником beveralan поделился своей находкой в виде запечатанного диска превью-версии Halo 2. По словам геймера, он купил его за доллар на барахолке. В этом диске также есть материалы о создании шутера и его анонсирующий трейлер.

Beveralan спросил, сколько такой диск может стоить сейчас. Ему ответил пользователь COJOTH.

На сегодняшний день такой диск может стоить от 40 до 200 долларов на Ebay. Снизу немного потрёпано, но сверху всё запечатано идеально. Это отличная находка!

Пользователь silencedmodder выразил желание купить этот диск, как только ему выставят цену. После этого сообщения остальные решили устроить шуточные торги. Максимальную цену установил N3Chaos — миллиард долларов.

Как только у этого диска появится цена, я куплю его. Пожалуйста, свяжись со мной, beveralan.

Ни на один комментарий beveralan не ответил.

Как бы не так, его куплю я, но за миллиард долларов! Моё предложение самое лучшее.

Halo 2 вышел в 2004 году. Сейчас шутер доступен на ПК, Xbox One и Xbox Series X/S в комплекте Master Cheif Collection. Следующая крупная игра франшизы — Halo Infinite — выйдет 8 декабря 2021 года.

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