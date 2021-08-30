Valve уже начала думать о следующей версии Steam Deck

Дизайнеры портативного ПК Steam Deck Грег Кумер и Лоуренс Янг в интервью изданию Rock Paper Shotgun рассказали о производительности игр на устройстве и будущих проектах Valve. Компания уже обдумывает создать новый девайс, потому что уверена в успехе Steam Deck.

По словам дизайнеров, реакция игроков на портативный ПК от Valve оставила всех разработчиков в восторге. Авторы не ожидали такого ажиотажа от анонса. Компания хотела создать Steam Deck ещё давно, но встречались разные проблемы, в числе которых отсутствие свободных денег или времени.

Мы хотели создать такое устройство, которое смогло бы стать достаточно мощным. То есть представьте, как вы запускаете на Steam Deck мощные игры. Этого эффекта мы и хотели добиться.

Steam Deck сможет выдавать разрешение 4K. Это будет реализовано с помощью DisplayPort и HDMI. Из-за быстрого развития технологий и тёплого приёма Steam Deck в Valve уже планируют разработать следующее портативное устройство после этого.

Да, у нас есть замыслы создать преемника Steam Deck. Мы обсуждали это несколько раз. Возможно, после выхода Steam Deck мы убедимся в этом окончательно.

Для разработчиков Steam Deck очень важна производительность, поэтому Valve хочет добиться частоты кадров в 30 FPS. Этот показатель может быть как выше, так и ниже, всё зависит от конкретной игры, но приоритеты у компании уже есть.

Во что бы я больше всего хотел поиграть на Steam Deck? Даже не знаю, есть большое количество интересных и уютных игр для домашней атмосферы. Пусть будет, например, Stardew Valley.

В США, Японии, Канаде и странах Европы продажи Steam Deck начнутся в декабре 2021 года. Остальные страны получат портативный ПК не раньше 2022-го. Цена версии с 512 гигабайтами памяти составляет 649 долларов (почти 48 тысяч рублей).

Пользователь Reddit поделился своей покупкой. На барахолке он приобрёл диск Halo 2 всего за доллар. Читатели форума отметили, что сейчас такой диск можно продать почти за 200 долларов, из-за его редкости.