«CS:GO вывела меня из апатии». Рэпер T-Killah рассказал об играх и стриминге

Рэпер Александр «T-Killah» Тарасов дал интервью YouTube-каналу PROcast, ведущей которого выступает Мария «Marple» Ермолина. В нём он рассказал про своё увлечение видеоиграми и стриминг, а особое внимание уделил командному шутеру CS:GO.

По словам музыканта, CS:GO — именно та игра, которая вывела его из апатии. А видеоигры в целом, по мнению T-Killah, позволяют расслабиться и забыть о разных проблемах.

Изначально CS:GO мне не понравилась, я открыл её и закрыл. Сейчас она — единственная, в которую я играю и которая вывела меня из какой-то апатии. Вообще могу сказать, что игры и нахождение с самим собой в игре, особенно по ночам, приводит тебя в чувство. Ты не заморачиваешься, не думаешь про дела, про то, что делать дальше, в чём суть жизни, не знаю — над такими глобальными вещами.

Ранее T-Killah проводил прямые трансляции из-за апатии и нежелания чем-либо заниматься. Александр отметил, что общение с людьми и сам процесс стриминга очень помогли ему.

Я приходил домой, стримил, общался с людьми, c подписчиками. Играл в какие-то игры. Сейчас CS мне помогает просто отключить мозг. Потому что слишком много дел и всяких проектов.

Также рэпер выразил мнение по поводу членов Государственной Думы, которые считают, что видеоигры несут только вред. Тарасов подчеркнул, что попробовать игры стоит, чтобы не быть такими замороченными.

Мне кажется, те, кто в Госдуме говорят, что игры и видеоигры разрушают — вы чё, чуваки? Просто попробуйте — и, мне кажется, ваша жизнь будет лучше. И жизнь всего населения, потому что вы не будете такие замороченные.

26 августа рэпер Роман «Loqiemean» Худяков пришёл на интервью к Юрию Дудю. Там он поразмышлял о Dota 2 и CS:GO. В середине августа Kizaru постримил Final Fantasy 14 и отметил, что она лучше World of Warcraft. MMORPG от Blizzard он назвал детской.